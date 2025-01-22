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科特迪瓦西部嚴重交通事故致15死23傷
http://www.CRNTT.com   2025-01-22 13:03:01


　　中評社北京1月22日電／據新華網報導，科特迪瓦國家民防局說，21日清晨該國西部發生一起嚴重交通事故，造成15人死亡、23人受傷。

  據當地媒體報導，當天在距西部城鎮迪埃奎32公裡的一處村莊附近，一輛貨車與一輛70座客運車相撞。

  事故發生後，駐扎在該地區的民防消防隊迅速趕到現場。截至當天中午，救援人員仍在持續工作，迪埃奎至另一個西部城鎮達洛亞的交通也受到影響。

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