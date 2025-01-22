加拿大總理：將強烈回應特朗普加征關稅

中評社北京1月22日電／據新華網報導，加拿大總理特魯多21日表示，如果美國總統特朗普對加拿大加征關稅，加方將予以強烈回應。



特魯多當天上午在魁北克舉行內閣會議後表示，加拿大將作出“有力、迅速和慎重的”回應，對美國的報復性關稅將是對等的。



特朗普20日在其就職典禮後暗示他可能從2月1日起對所有從加拿大進口的商品徵收25%的關稅。



加拿大財政部長勒布朗20日晚說，過去幾周，加拿大聯邦政府與各省、商界領袖和工會領袖合作，準備了潛在的應對方案。加拿大已完全準備好應對任何一種情況。