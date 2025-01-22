伊拉克中部彈藥庫爆炸致3死4傷

中評社北京1月22日電／據新華網報導，伊拉克聯合行動指揮部下屬安全媒體中心21日發表聲明說，伊拉克中部地區一處彈藥庫當天發生爆炸，造成3名伊拉克軍官死亡、4名士兵受傷。



聲明說，一支安全部隊在收到情報後前往巴格達以北約40公里的塔爾米耶地區一處彈藥藏匿庫，在檢查現場時由於發生“技術錯誤”，導致彈藥庫爆炸。



聲明還否認此次事件與恐怖主義行為有關，並稱伊拉克安全部門已對事件展開調查。