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伊拉克中部彈藥庫爆炸致3死4傷
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2025-01-22 13:03:31
中評社北京1月22日電／據新華網報導，伊拉克聯合行動指揮部下屬安全媒體中心21日發表聲明說，伊拉克中部地區一處彈藥庫當天發生爆炸，造成3名伊拉克軍官死亡、4名士兵受傷。
聲明說，一支安全部隊在收到情報後前往巴格達以北約40公里的塔爾米耶地區一處彈藥藏匿庫，在檢查現場時由於發生“技術錯誤”，導致彈藥庫爆炸。
聲明還否認此次事件與恐怖主義行為有關，並稱伊拉克安全部門已對事件展開調查。
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