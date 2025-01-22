巴黎探索實施屋頂改造項目

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，在緊鄰法國巴黎市政廳的氣候學院，一項創新的屋頂改造項目近日正式揭幕。在約百平方米的傳統鋅制屋頂上，工作人員架設了一排由鬆木拼接而成的支架，上面栽種了耐旱、喜陽的地中海植物。為最大限度節約用水，植物通過下方的雨水儲存箱實現毛細灌溉，能夠在酷暑期間自給水源數周之久。在夏季的高溫天氣下，這一結構能使鋅制屋頂內部溫度從47攝氏度降至30攝氏度。



根據巴黎城市規劃局的統計，巴黎屋頂的總覆蓋面積達3200萬平方米，其中2140萬平方米為傳統的鋅制屋頂。鋅制屋頂的灰藍色表面在氧化後呈現出與眾不同的光影變化，為巴黎的天際線增添了層次與美感，構成獨特的城市景觀。然而，鋅制屋頂導熱性強、隔熱性能差，夏季高溫讓鋅制屋頂閣樓如同“桑拿房”。



巴黎提出在2050年之前實現碳中和目標。對屋頂的改造，是巴黎積極適應氣候變化的一個重要舉措。巴黎市政府最新發布的“韌性戰略”將“改造巴黎屋頂以適應未來氣候”列為50項行動之一。該戰略報告認為，隨著巴黎高溫頻率、持續時間和強度的顯著增加，頂層住房和辦公室因隔熱不足，在夏季越來越不適宜居住，“它們已成為提升巴黎建築質量和氣候適應能力的優先干預領域”。



目前，巴黎市政府同法國建築與歷史遺產委員會正共同探索多種鋅制屋頂改造方案，包括在鋅板下鋪設隔熱層、將屋頂塗成白色等。巴黎市政府日前發布的《2024—2030氣候計劃》已明確提出“1000個緊急屋頂隔熱計劃”以及在市政公共建築上實施“4萬平方米的白色屋頂計劃”，以應對極端高溫和熱浪威脅。這些方案將在未來進行效果綜合評估後進一步推廣。