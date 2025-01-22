中匈聯合發行蛇年生肖郵票

中評社北京1月22日電／據新華網報導，中國駐匈牙利大使館、匈牙利國家經濟部、布達佩斯中國文化中心與匈牙利郵政局21日在匈牙利首都布達佩斯舉行中國農曆蛇年生肖郵票發行儀式暨中國生肖郵票展開幕式。



此次發行的蛇年生肖郵票由匈牙利平面藝術家兼插畫家胡咪咪設計，共發行2萬枚小型張及加蓋蛇形圖案郵戳的首日封，每枚小型張由4枚郵票構成。設計師以紅黃兩色為主色調，描繪了黃紅兩色共四條蜿蜒而上的木蛇，蛇身組成中國結圖形，並搭配匈牙利傳統圖案，同時以中匈兩種文字標識出“蛇年”字樣。



在郵票發行儀式上，中國駐匈牙利大使龔韜和匈牙利國家經濟部副國務秘書朗·蓋佐共同在首日封上加蓋郵戳和簽名。



龔韜在致辭中表示，蛇在中國文化中是智慧和機敏的象徵，也象徵著好運和成功的來臨。祝願中匈兩國在新的一年里共同創造更多互利合作機遇，譜寫更多人文交流佳話。



朗·蓋佐在接受新華社記者採訪時表示，匈中聯合發行生肖郵票代表著兩國合作的日益緊密和不斷提升。“展望未來，我們對匈中關係發展充滿樂觀與希望。”



匈牙利郵政局自2014年起推出中國十二生肖紀念郵票系列。隨著此次蛇年郵票的正式發行，匈牙利郵政局已經完成一輪十二生肖郵票的發行。以十二生肖郵票為主題的中國生肖郵票展將在布達佩斯中國文化中心舉行至2月20日。