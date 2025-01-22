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特朗普：正討論2月1日起對華加徵10%關稅
http://www.CRNTT.com   2025-01-22 09:27:20


　　中評社香港1月22日電／美國總統特朗普表示，他的政府正討論在2月1日，對從中國進口的商品加徵10%關稅。

　　香港電台報導，特朗普在白宮見記者時表示，自己在首個總統任期時已重手實施對華關稅，又形容歐盟及其他地方亦有麻煩的對美貿易不平衡。

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