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特朗普：正討論2月1日起對華加徵10%關稅
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2025-01-22 09:27:20
中評社香港1月22日電／美國總統特朗普表示，他的政府正討論在2月1日，對從中國進口的商品加徵10%關稅。
香港電台報導，特朗普在白宮見記者時表示，自己在首個總統任期時已重手實施對華關稅，又形容歐盟及其他地方亦有麻煩的對美貿易不平衡。
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