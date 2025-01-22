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習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤
http://www.CRNTT.com
2025-01-22 09:54:36
1月21日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。（圖片來源：新華社）
中評社北京1月22日電／據新華社報導，1月21日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。
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