習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤

1月21日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月22日電／據新華社報導，1月21日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。