中央挺香港品牌　老牌口服中成藥審批簡化

香港不乏知名的中成藥，深受海外華人及內地消費者歡迎，成為不少人來港必買手信。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京1月22日電／據大公報報導，香港知名的中成藥多不勝數，不少“字號老、信譽好”的品牌，深受海外華人及內地消費者歡迎。國家藥品監督管理局昨日公布，簡化港澳已上市傳統口服中成藥在內地上市註冊審批安排。在港獲香港中醫藥管理委員會批准註冊、經營15年以上的“香港品牌”口服中成藥將獲國家簡化審批，進軍內地龐大市場。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，特區政府熱烈歡迎有關安排，相信措施進一步便利香港中成藥製造商開拓內地市場，推動中醫藥產業發展。業界認為，簡化審批有助鼓勵港澳藥廠加快邁向高質量發展、助力藥業拓展內銷市場，亦能夠為內地民眾提供優質中成藥產品，達至多贏。



根據國家藥監局昨日發布的《國家藥監局關於簡化港澳已上市傳統口服中成藥內地上市註冊審批的公告》，簡化審批措施適用於由香港生產企業持有，並經香港中醫藥管理委員會批准註冊，且在香港使用15年以上的傳統口服中成藥，其生產過程須符合藥品生產質量管理規範要求。



特區政府：感謝中央支持



醫務衞生局局長盧寵茂表示，特區政府熱烈歡迎簡化審批措施正式實施，並感謝中央政府和國家藥監局一直以來對香港中醫藥發展的大力支持。



盧寵茂指出，自簡化港澳註冊傳統外用中成藥註冊審批流程於2021年實施至今，已有13款香港註冊中成藥透過簡化流程於內地上市，相關措施大大簡化評審要求及縮短審批時間，為有意開拓內地龐大市場的香港中藥業界開闢更便捷的途徑，昨日公布的新安排將措施擴展至口服中成藥，標誌著粵港澳大灣區中醫藥惠港政策加快落實，進一步便利香港中成藥製造商開拓內地市場，推動中醫藥產業發展，特區政府會積極向香港中成藥業界推廣有關措施。



為協助香港中藥商善用有關政策帶來的機遇，醫衞局中醫藥發展基金去年二月增設粵港澳大灣區中成藥產業發展支援計劃，為香港中成藥製造商或中成藥批發商提供註冊申請費用的資助。盧寵茂表示，會適時擴闊支援計劃的適用範圍，以配合最新政策。