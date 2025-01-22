丁薛祥出席世界經濟論壇2025年會並致辭

1月21日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在達沃斯出席世界經濟論壇2025年年會，發表題為“堅守多邊主義正道 促進開放包容發展”的致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月22日電／據新華社報導，1月21日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在達沃斯出席世界經濟論壇2025年年會，發表題為“堅守多邊主義正道 促進開放包容發展”的致辭。



丁薛祥說，8年前，正是在這里，中國國家主席習近平發表重要演講，發出支持經濟全球化、維護和踐行多邊主義、共創美好世界的最強音，就完善全球治理、推動構建人類命運共同體給出明確答案，為國際社會提供重要指引。當前，世界百年變局加速演進，全球治理體系正經歷深刻調整，人類社會再次來到關鍵十字路口。我們要重溫習近平主席的重要演講，堅定信念，團結協作，在風高浪急中攜手前行，推動構建人類命運共同體，為世界注入更多穩定性和確定性，建設一個共同發展的公正世界。



丁薛祥提出4點建議：一是共同推動普惠包容的經濟全球化，以普惠紓發展之困、以包容聚合作之力，找到互利合作的雙贏多贏之道，把經濟全球化的“蛋糕”不僅做得更大，而且分得更好。二是共同維護和踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅持共商共建共享的全球治理觀，確保各國在國際事務上權利平等、機會平等、規則平等，營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境。三是共同塑造世界經濟發展新動能新優勢，推動數字時代互聯互通，加強科技創新國際合作，堅持科技成果造福全人類，讓更多國家搭上數字經濟發展快車。四是共同應對氣候變化、糧食安全、能源安全等重大全球性挑戰，攜手推進全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，凝聚起戰勝困難的強大力量。



丁薛祥介紹了中國經濟的趨勢性特徵。一是高質量發展扎實推進。中國經濟運行總體平穩、穩中有進，經濟新舊動能轉換成效明顯，新興產業和未來產業蓬勃發展，新質生產力正在加快形成，大家都對未來發展充滿信心。中國將進一步加大宏觀政策力度，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。二是綠色低碳轉型全面加快。中國已建成全球最大、最完整的新能源產業鏈。不論國際形勢如何變化，中國積極應對氣候變化的決心和行動不會改變，將持之以恒協同推進降碳減污擴綠增長。三是改革開放不斷向更高水平邁進。中國將建設高水平社會主義市場經濟體制，創造更加公平、更有活力的市場環境，推動實現資源配置效率最優化和效益最大化。中國開放的大門只會越開越大，營商環境只會越來越好。歡迎更多外國企業到中國投資興業，在分享機遇中實現更好發展。