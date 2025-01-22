檢討“本地生”定義　確保學位公平競爭

蔡若蓮與數名教育局官員一起向市民提早拜年。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京1月22日電／據香港文匯報報導，香港致力建設國際專上教育樞紐，在增加吸納非本地學生的同時，如何平衡人才引進與教育資源分配亦引起社會關注。特區政府教育局局長蔡若蓮昨日表示，局方正在檢討專上院校錄取學生時“本地生”定義，並參考英國、新加坡等地政策，及諮詢其他政府部門及各持份者，以確保學位公平競爭。她提到，中共中央、國務院近日印發《教育強國建設規劃綱要（2024－2035年）》，這對香港至關重要，接下來香港教育將循國際化、數碼化、多元化的方向發展，以配合國家大局全力推進。



目前在香港專上院校招生中，“本地生”定義包括持有香港永久性居民身份證、單程證、引進人才受養人（首次簽發為18歲以下）簽證等多種證件的學生。蔡若蓮昨日出席教育局傳媒午宴時表示，隨著近年香港吸引十多萬人才來港，其子女基礎教育已得到保障，但大學學位競爭激烈，需要重新審視“本地生”定義以維持教育公平性，而檢討過程中需考慮是否會影響人才來港的意慾、香港的競爭力及吸引力等多方面因素。



蔡若蓮又指，剛發布的《教育強國建設規劃綱要（2024—2035年）》提及國家未來十年要完善教育對外開放戰略策略，那正正對應香港教育發展的黃金時期，而國際化更是香港教育的重要目標，透過香港各所大學在學校課程設計、導師培訓以及科研方面的優秀表現，帶出建設國際教育樞紐的重要競爭力。



增“一帶一路”獎學金 吸優質生源來港



她提到，八所資助大學聯合成立了大學校長會國際化小組，教育局及教資會秘書處積極與小組合作，進一步提升“留學香港”品牌的宣傳推廣工作，拓展國際網絡和招收來自更多不同地區學生來港升學，至今已與各地很多院校交流協議，成效頗佳。



此外，教資會亦額外撥款1，000萬元，針對性與“一帶一路”重點來往國家簽署合作協議，以及與當地高中學校聯繫，增加“一帶一路”獎學金，以吸引更多優質生源來港。