王毅同孟加拉臨時政府外交負責人圖希德會談

中評社北京1月22日電／據新華社報導，1月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同孟加拉國臨時政府外交負責人圖希德舉行會談。



王毅說，今年是中孟建交50周年，也是“中孟人文交流年”。中方願同孟方一道，賡續傳統友誼，加強戰略溝通，深化務實合作，高質量共建“一帶一路”，推動中孟全面戰略合作夥伴關係不斷向前發展。中方支持孟方維護國家獨立、主權和民族尊嚴，探索符合本國國情的發展道路。



圖希德表示，對華友好關係是孟跨黨派共識，得到歷屆政府和全體人民支持。孟方期待同中方推動兩國關係邁上新台階。