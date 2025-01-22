外交部：中印應聚焦發展、共謀合作

中評社北京1月22日電／據新華社報導，外交部發言人郭嘉昆21日在回答有關印度外長蘇傑生涉華表態的提問時說，中印應聚焦發展、共謀合作，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，推動中印關係重回健康穩定發展軌道。



當日例行記者會上，有記者問：據報導，18日，印度外長蘇傑生發表講話稱，印中關係關乎兩國發展前景和全球秩序。印將著眼長遠處理對華關係。亞洲多極化是世界多極化發展的先決條件。印中正逐步擺脫2020年邊界衝突帶來的複雜局面。同時，面對中國實力日益增長，印須做好應對準備，加快增強自身綜合國力。請問中方對此有何評論？



郭嘉昆表示，中印作為兩大文明古國、發展中大國和新興經濟體，應聚焦發展、共謀合作。這符合兩國28億多人民的根本利益，契合地區國家和人民的共同期盼，順應全球南方卓然壯大的歷史潮流，也有利於地區乃至世界和平繁榮。雙方應認真落實習近平主席和莫迪總理喀山會晤重要共識，堅持中印“互為發展機遇、互不構成威脅”“是合作夥伴而非競爭對手”，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，推動中印關係重回健康穩定發展軌道，探索相鄰大國和睦相處、共同發展的正確道路。



郭嘉昆表示，在國際事務中，雙方應堅持奉行和平共處五項原則，踐行真正的多邊主義，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為維護促進世界和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。