韓國公調處第三次嘗試對尹錫悅展開強制調查

資料圖（圖片來源：央視網） 中評社北京1月22日電／據央視新聞報導，當地時間22日，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）的調查人員來到首爾拘留所，第三次嘗試對尹錫悅展開強制調查。



20日下午，公調處前往首爾拘留所，嘗試對被尹錫悅進行強制傳訊，但遭到尹錫悅及其律師團拒絕而未能成功，雙方對峙6個多小時。21日，公調處的調查人員抵達首爾拘留所，準備再次嘗試對尹錫悅展開強制調查。



據悉，尹錫悅僅在15日被捕當天接受過公調處調查，此後4次拒絕接受公調處傳訊。