春運人：堅守春運一線　溫暖返鄉旅程

記者邱超奕（右一）協助“國門大使”為外國旅客解答疑問。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月22日電／據人民日報報導，1月14日，春運大幕開啟。40天裡，預計90億人次出行，規模將創歷史新高。



回家路，湧動著中國人對團圓的溫暖期盼。在高速公路服務區來回奔忙，為新能源車緩解充電焦慮；在機場航站樓熱情服務，為中外旅客出行答疑解惑；在火車站烘焙店用心製作，為旅客送上可口美食……為了讓億萬旅客平安、便捷、溫馨返鄉，無數春運人堅守崗位、默默奉獻。在春運啟動之際，記者深入春運一線，親身體驗3個不同崗位，感受春運人的辛苦付出，記錄新時代的生活變化。



——編 者



京港澳高速保定服務區日均服務新能源車近千輛



服務區裡的充電“規劃師”



春運首日，南北交通大動脈——京港澳高速車水馬龍。換上深色工裝，套上熒光馬甲，今天記者變身京港澳高速保定服務區的一名充電調度員。



近些年，新能源車數量持續增長。交通運輸部數據顯示，春運期間（1月14日至2月22日），新能源車流量占總流量的日均值約19%，較去年同期大幅增長。



“服務區也是春運‘壓力部門’！”一見到記者，保定服務區經理呂建坤說，春運期間日均入區新能源車預計近千輛，是平時的10倍左右，“我們要做的，就是讓有限的充電設施，發揮最大效用。”