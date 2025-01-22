蜜雪冰城多元化發展詮釋“好咖啡不必貴”

顧客在蜜雪冰城澳大利亞悉尼門店前排隊（圖片來源：新華社） 中評社北京1月22日電／“又快到了咖啡花即將綻放的時節。”



據新華社報導，從外形和氣味都與茉莉花相似的咖啡花，到成熟的咖啡紅豆，每一步都嚴格把控質量。據工作人員介紹，咖啡花凋零後，留下小小的果實，就是咖啡青豆。隨著時間的推移，咖啡青豆的外皮逐漸變黃再變紅，最終變成成熟的咖啡紅豆，這時就可以采摘了。



穿梭於一座座咖啡莊園，把優質的咖啡豆帶回蜜雪冰城，帶給每位熱愛咖啡的蜜粉兒。在雪王的帶領下，一場跨越3000多公裡奔赴雲南深山的見證之旅正在上演。



過去兩年大眾消費需求持續釋放的過程中，茶飲、咖啡兩個賽道發展火熱，頭部品牌不約而同的發力營銷，大規模開店，推新品，做聯名營銷……以追蹤消費者偏好，不斷推出符合大眾口味新品為發展戰略的蜜雪冰城也布局咖啡賽道。作為國內知名的茶飲品牌，蜜雪冰城咖啡產品延續了其品牌策略，通過在當地推行保底價收購政策，使得採購價高於種植成本，讓利給咖農，與消費者建立了深厚的情感共鳴。



都說消費者對於品牌的感受是以品牌形象為基礎，是對品牌的情感反應。



對於蜜雪冰城而言，這種情感共鳴既體現在品牌與消費者之間的互動、品牌故事的傳遞，也體現在其惠農助農措施上。



地處世界咖啡種植黃金帶的雲南，降水豐富、日照充足的同時，因其較大的日溫差和較小的年溫差，以及得天獨厚的咖啡種植優勢，被譽為“中國咖啡之都”。這里不僅是咖啡的天堂，更是蜜雪冰城優質咖啡豆的源頭之一。



據瞭解，雲南的咖啡種植歷史悠久，咖啡種植區主要分布在普洱、保山、德宏等地，這些地區不僅氣候適宜，而且土壤肥沃，為咖啡的生長提供了豐富的養分。

