被禁錮港人扣曼谷　專責小組赴泰支援

中評社北京1月22日電／據大公報報導，緬甸電騙園多年來殘害各地民眾，已成為全球公害。自周日（19日）再有一名被禁錮的港人獲救返回泰國後，特首李家超昨日表示，見到近期有一位受害人在緬甸被營救，現時仍有十名港人被誘騙到東南亞遭禁錮，政府會努力營救，並加強防騙宣傳。



保安局局長鄧炳強昨日表示，已派出三人專責小組搭航班飛往泰國，協助該名最新脫險的港人盡快回港，當局較早前與泰國駐港總領事討論相關事項，得到保證全力協助港人回港，專責小組一直有與受害者家屬聯絡。他又提醒在協助跟進家屬的一名社會人士，避免向公眾透露過多細節和消息，否則對未獲救的人，未必是好事。



行政長官李家超昨日在行會前回應傳媒，重申非常重視事件，保安局成立的專責小組做了大量工作。港人被扣押的個案原本有28人，經過不同階段的努力，包括保安局近期擴大工作、加強營救力度，18人已獲救，仍有10人被禁錮待救，“見到近期有一位受害人在緬甸被營救，希望在這方面繼續加大力度、全力以赴。”



李家超表示，特區政府最主要針對四方面工作，包括全面深入的調查，針對執法；加強與不同單位和國家的合作；提升旅遊警示，包括近期已將緬甸提升為紅色；宣傳和教育，希望引起市民警覺。李家超亦留意到，當地政府對有關詐騙罪行的重視程度已經提升。



據悉，該名近日獲救的男子29歲，在去年10月被誘騙到緬甸妙瓦底的詐騙園區從事非法工作，至周日（19日）獲釋返回泰國，他即時與家人聯絡，目前身處在泰國，家屬並沒有支付贖金，惟其身上沒有證件及現金，身體狀況尚好，詳細情況要回港具體驗傷。



一名協助家屬跟進事件的社會人士，昨日上午向傳媒表示，該名港人獲釋的重要原因，是泰國政府直接向緬甸軍方施壓，促使緬甸軍人進入詐騙園區尋人，緬甸軍方“有名單”，當中包含該港人名字，故並非以贖金形式離開，至於為何“獲選”，原因未明。由於獲救港人要協助泰國當局調查事件，港人親友收到當地警方及團體通知，需繳交逾期居留罰款，並要在當地拘留一星期。其後，再移送到曼谷拘留中心，可能要拘留長達兩星期，才會被安排送到曼谷機場返港，預計整個流程需時約一個月，家屬希望越快越好。今次港人成功獲救案例，令其他港人家屬感到鼓舞，惟另有消息指園區已留意到中央及特區政府的營救工作，已盡量減少禁錮的港人對外聯絡的機會，部分甚至與家屬失聯，懷疑已被轉移園區，令家屬無法確認其所在園區位置，泰國方面也可能因此而無法找到被轉移的港人。