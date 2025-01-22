中評社北京1月22日電／網評：韓國民調反轉，下屆總統懸念再起



來源：中國網 作者：楊丹志 中國社會科學院亞太與全球戰略研究院博士 中國人民大學國家安全研究院高級研究員



近期，民調機構“蓋洛普韓國”最新數據出現較大波動。執政的國民力量黨支持率為39%，高於最大在野黨共同民主黨的36%，這是5個月來韓國執政黨民調支持率首次超過在野黨。自2024年12月3日尹錫悅發布戒嚴令後，共同民主黨支持率曾一度達到48%，是國民力量黨支持率（24%）的兩倍。近期民調之所以出現較大波動，主要有兩方面原因：



一是，執政黨陣營應對得當。首先，國民力量黨轉換領導體制，加強內部團結。在對尹錫悅彈劾案通過後，國民力量黨黨首韓東勛辭職。國民力量黨轉換為7人緊急對策委員會機制，國民力量黨資深議員權寧世擔任緊急對策委員會委員長。尹錫悅的其他支持者在不利情勢下也開始抱團應對。隨著臨時領導體制的運轉和黨內凝聚力的加強，國民力量黨協同應對在野黨攻勢的能力也有所提升。其次，執政黨陣營保持韓國國政運行和外交不受黨派紛爭干擾的努力被民眾看到。國民力量黨以此營造忍辱負重、識大體顧大局的形象，盡最大可能贏取民心，包括爭取美日等韓國盟友對國民力量黨和現政府的支持，營造對國民力量黨有利的國際環境。



最後，以攻代守。尹錫悅的律師團1月16日表示，以涉嫌發動內亂為由向首爾中央地方檢察廳控告高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運和警察廳國家偵查本部長禹鐘壽。律師團主張上述二人收集屬於軍事機密的總統官邸設施和防禦設施情報，瞭解將其拆除的方法，並嘗試調動3700餘名警員侵入官邸，違反《刑事訴訟法》第110條和111條侵入軍事設施拘留總統。律師團表示，上述行為屬於內亂罪。律師團還指控，在此過程中公調處和國家偵查本部犯下諸多罪行，包括妨礙特殊公務執行、濫用職權妨礙權利行使、違反《軍事機密保護法》等。此外，執政黨陣營還敦促有關方面加速推進對李在明背負的幾起官司的審理。在尹錫悅被正式逮捕後，執政黨陣營內也有強烈要求根據對等原則逮捕李在明的聲音。自戒嚴令發布後，執政黨陣營在在野黨攻勢下一度節節敗退，但目前初步穩住了陣腳。下一步，國民力量黨甚至還可能採取與尹錫悅主動切割的做法，盡最大努力止損，同時，利用執政的有利條件和資源，爭取更多民眾支持，尋找在野黨陣營存在的弱點並伺機反擊。