農業專家出海推动合作，助力國際減貧

保羅·穆內內在檢查番茄生長情況。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月22日電／據人民網報導，開展試驗示範、組織技術培訓、提供農資農具、完善基礎設施……多年來，一批批中國農業專家跨山越海，帶著中國的優良農業品種、先進農業技術、豐富的農業發展經驗，為世界上不同地區的民眾帶去新的發展希望。



中國始終秉承開放精神，積極履行大國責任，通過實施農業南南合作項目、農業援外項目、減貧示範合作項目等，助力更多發展中國家實現自主發展，找到符合自身國情的減貧之路，攜手推動國際減貧合作。



佛得角——



“現在農場的作物產量比原來提高了至少20%”



非洲國家佛得角屬熱帶乾旱氣候，年均降雨量不到300毫米，加上大部分區域土壤質量較差，病蟲害嚴重，在這裡開展農作物種植和畜牧業養殖困難重重。



“雨季好不容易積攢的一點雨水用不了多久就見底了，眼看著作物長勢一天比一天差，農戶們絲毫沒有辦法。”30歲的威利·貢薩爾維斯在佛得角聖地亞哥島阿索瑪達地區，與母親、妻子共同經營一家小型農場。



2024年5月，中國—聯合國糧農組織—佛得角南南合作項目專家組（以下簡稱“中國專家組”）來到阿索瑪達地區開展園藝、畜牧業技術培訓，給貢薩爾維斯與其他40餘戶農民帶去希望。



培訓班上，中國專家詳細講解有機肥生產、有機肥與化肥配合施用、園藝作物節水灌溉、氨化飼料製作、青貯與青貯飼料使用、農作物病蟲害生物防控等實用技術，農戶們聚精會神，紛紛舉手提問，討論熱烈。