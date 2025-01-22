買樓收租　二手勝新盤

CCL近年走勢（大公報） 中評社香港1月22日電／據祥益地產總裁汪敦敬分析說，有些人的負面情緒仍然揮之不去，竟然看不到樓市的向好趨勢，無論用中原指數（CCL）或者祥益指數圖表分析去看，樓價在去年10月之後已經形成了回升的軌道，在圖表上亦看到最平價格的“那一浸貨”已經是過去。當然後市沒有人有水晶球看到，但是樓價反彈已經是發生了的事實。更加重要是，港人對“樓市差不多見底”已在醞釀共識，真正有力大步上升的表現，相信要等待市場較明顯起動之後。



大公報報導，近期開始有人問我，買樓應買什麼目標？我每次都會和他們說，基本上此問題忽略了一個重要的原則，其實買樓投資是每個人處境、風險和機會的結構都不同，譬如現在正交租給業主的人，現在買樓當然是很幸福的決定，因為供樓已經往往可以平過交租了，如果“執到平嘢”收租回報率很多時是可以去到四厘至五厘以上。



而更加重要就是，在原本樓價未下跌之前買不起樓的人士，現在樓價跌了之後便變得買得起了，也可以過到入息要求的人士，他們由以前買的入市機會是零，到現在唾手可得。他們應該好好珍惜眼前的機會。



有人說，樓價永遠不會升回到以前的位置，這些話對未買樓的人來說當然是好聽，但現實上就並不實際。樓房是建築產品，長遠大方向是無可能脫離物價、通脹和人工的。



最實際的想法應該是樓價有升有跌才對。人們買了層樓之後，常說：升了多少，或是蝕了多少，其實很多人都忽略了持有物業的保值、安全感甚至幸福感。長期持有物業的人，買樓收租，收到的保障是不會差過強積金回報的。



看好新界西發展潛力



如果買樓收租的“入貨”目標，筆者認為是應該要買實而不華的、二十年樓齡左右、收租回報率高的。更加重要就是，有轉流率、有成交量及容易租出的物業，的確很多表現都是買一手樓不如買二手樓。



有關買樓選址方面，筆者認為有兩個區要留意的，第一就是香港的大西北，即是北部都會區一帶，包括屯門、洪水橋、天水圍及元朗，這些區被人錯誤視為邊陲地帶，但實際上當大灣區一體化的時候，新界西就成為極佳的位置。所謂在歷史上是先有屯門後有香江，西方列強在清朝時侵略中國，他們要的除了是維港之外、就是屯門，清朝在屯門和葡萄牙打過一場屯門海戰，爭的就是交通要塞。



另外一個當然是香港維港。高鐵可以進入市區心臟，這是香港少有甚至比內地很多城市也沒有的優勢，國際的精英都會聚居在維港一帶，香港無限美好，希望大家好好珍惜。