特朗普回朝　大戶看淡沽美元

即使特朗普在就職演說中形容美國開啟黃金時代，但市場卻不買賬，美匯指數單日急挫1.1%，跌破108水平。（大公報） 中評社香港1月22日電／特朗普正式重返白宮，並在總統就職演說中形容美國開啟黃金時代，但諷刺的是，當天美元匯價應聲急挫，跌幅創下一年多以來最大單日跌幅，除了是日圓套現交易拆倉引致美匯走低之外，亦反映市場對特朗普政府投下不信任票，特別是加征關稅政策，勢必將美國經濟進一步推向懸崖邊上。



大公報報導，環球投資市場表現波動，投資者尤其憂慮美關稅政策會掀起市場震蕩。需要留意的是特朗普就職演說的內容，進一步暴露美國的霸凌本色，不但重申要霸占巴拿馬運河，更直言“將對外國徵收關稅及稅款，以使我們的公民富裕起來。”這無疑要占盡全球便宜。



美匯指數單日急挫1.1%



在美國優先政策下，關稅武器化恐變本加厲，特朗普表明可能考慮對所有國家普遍加征關稅，指示貿易代表對其他國家的所謂“不公平貿易行為”進行審查，並建議採取行動糾正，其中點名加拿大及墨西哥，將在2月1日加征25%貿易關稅，又妄言中國若果反對出售TikTok五成股權，可能對華加征關稅。上述言行舉動，可看出美國正挑動全球大規模的關稅戰、貿易戰，將會拖垮世界經濟，美國也難以獨善其身，經濟加速步向懸崖邊上，華爾街股市暴跌風險進一步增加。



因此，即使特朗普在就職演說中形容美國開啟黃金時代，但市場卻不買賬，美匯指數單日急挫1.1%，跌破108水平，創下14個月以來最大跌幅。美元突然大跌，除了受到日本即將加息影響，觸發日圓套息交易拆倉，推動美元兌日圓走低之外，市場憂慮美國加征關稅政策遺害大，如同與全球為敵，最終動搖美國金融地位。近日美元急插水，反映全球普遍看空美國、看淡美元前景。



有加密貨幣總統之稱的特朗普，市場憧憬推出利好加密貨幣市場發展的政策，怎知其上台之際，加密貨幣市場出現劇烈震蕩，比特幣價格一度逼近11萬美元，之後又急跌至10萬美元邊緣，主要是特朗普夫婦推出個人加密貨幣，價格大幅炒高，吸引資金追捧，特朗普身家因而大增百億美元計。



推特朗普加密幣 市場爭議大



不過，今次特朗普加密貨幣推出，引起極大市場爭議，一方面是特朗普加密幣分流市場資金，擾亂比特幣等加密貨幣市場價格，另一方面則是特朗普有以總統身份謀私利之嫌，存在利益衝突問題，無疑打擊市場對特朗普政府施政信心。目前市場高度關注特朗普2.0政策因素，可能進一步衝擊經濟，不排除有大炒家趁機“割禾青”，加劇比特幣跌幅，揭開美國金融資產泡沫大爆破的序幕，投資者不應掉以輕心。



特朗普回朝，全球進入高度戒備狀態，美向外加征關稅，對世界經濟與貿易造成破壞性影響，隨時激起環球金融市場滔天巨浪，投資者要小心應對。