“種子”信號放大器可增強空間通信

中評社北京1月22日電／據科技日報援引最新一期《IEEE微波與無線元件快報》報導，歐洲空間局（ESA）研發了一個比草莓種子還要小巧的信號放大器（也被稱為“種子”信號放大器），旨在彌補當前的技術空白，助力未來的雷達觀測和太空電信任務。



這塊集成電路是一個低噪聲放大器，尺寸僅為1.8毫米×0.9毫米。它性能卓越，任務是將極其微弱的信號增強到可用水平。



這款信號放大器採用氮化鎵矽基技術製造，比之前的設計更能承受高輸入功率信號。目前，這款低噪聲放大器的功能已在ESA的外部高頻實驗室VTT Millilab進行了測試。



未來，它可能會被用於雷達任務。在這些任務中，儀器接收到的微弱信號是從地球表面反射回衛星的雷達回波。同時，它也會被用於電信任務中，來自地球的通信信號會被衛星放大後再傳回地球，用於寬帶接入或廣播服務。



這款電路的設計源自ESA一項擬議中的任務需求，即“Wivern”地球探測計劃。該計劃將首次對雲層和降水中的風速進行測量，同時提供雨雪冰水的剖面信息，以改善危險天氣的預報，並為深入研究劇烈風暴提供新見解。為實現這一目標，Wivern將採用W波段雷達信號。在實際操作中，這意味著需要發射高達數千瓦的功率，而任務的接收系統必須能應對這種高功率發射帶來的信號洩漏問題。