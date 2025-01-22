澳門青年探訪大灣區產業多元化發展

澳門青年到訪陳李濟中藥博物館。（圖片來源：主辦方供圖） 中評社北京1月22日電／據人民網報導，為期3天的“大灣區青年新興交流計劃第二期——探索大灣區‘1＋4’多元化產業考察團”活動日前舉行。參與活動的逾50名澳門青年進企業、訪專家，感受內地發展脈動，在互動交流中開闊眼界，增長見識，積極投身大灣區發展建設。



據介紹，本次活動圍繞大健康、現代金融、高新技術、會展商貿以及文化體育等產業板塊，組織澳門青年到訪廣州白雲山陳李濟藥廠有限公司、廣東省博物館、陳李濟中藥博物館等，學習瞭解中國傳統文化的軟實力；參訪深圳交易所，瞭解大灣區金融市場的開放與創新；考察路福集團、深圳達實智能股份有限公司、深圳市工業展覽館以及字節跳動科技有限公司等，深刻理解智能科技在城市發展和產業升級中的應用，以及運用互聯網技術、新媒體平台推動文化傳播，挖掘本地特色文化資源，打造具有影響力的內容品牌，激發澳門青年在數字經濟時代的創新創業靈感。



主辦方代表美高梅人力資源執行副總裁餘婉瑩表示，“大灣區青年新興交流計劃”第一期以橫琴粵澳深度合作區為起點，第二期走進廣州和深圳，創造機會讓澳門青年感受國家發展脈搏，瞭解橫琴粵澳深度合作區及粵港澳大灣區的發展機遇，為澳門的產業升級和經濟適度多元發展注入新動能。



本次活動由澳門教育及青年發展局、橫琴粵澳深度合作區民生事務局、美高梅及澳門青年發展服務中心聯合舉辦。