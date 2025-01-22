初二煙花耀維港　大熊貓同你拜年

九幕煙花各具特色。（大公報） 中評社香港1月22日電／蛇年賀歲煙花匯演將在農曆年初二晚上八時在維港上空上演！今年煙花匯演將持續約23分鐘，合共發放23888枚煙花。煙花分為九幕，重頭戲將呈現多個大熊貓圖案，慶祝香港有六只大熊貓。



大公報報導，除了維港上空有煙花匯演之外，大會亦特別安排在中環匯豐總行大廈以及灣仔會展中心外墻上演全新的燈光匯演。＼大公報記者 劉碩源



九幕表演 發放23888枚煙花



賀歲煙花匯演將在本月30日，即農曆大年初二晚上八時正，於維港上演。今年煙花匯演歷時23分鐘05秒，共三艘躉船會在灣仔會展對開350米水面，發射23888枚煙花，發放範圍闊850米、高250米。灣仔會展的玻璃幕墻上，亦將展示65米乘30米的大型LED屏幕，以互相配合。



賀歲煙花匯演共有九幕，依次名為“一元復始”、“花開富貴”、“福蛇迎春”、“家和年豐”、“盛演世界”、“心想事成”、“甜甜蜜蜜”、“添福添喜”、“瑞蛇豐年”。煙花匯演將呈現金元寶、富貴花及愛心等多個形象。



主辦方表示，今年第八幕煙花“添福添喜”是表演亮點，將於第18分15秒開始，代表安安、可可、樂樂、盈盈及龍鳳胎大熊貓寶寶的六個熊貓頭像會在維港上空綻放，一旁有綠色竹葉及銀色流光襯托。港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠表示，煙花有“六六無窮”，相親相愛的含義。他亦透露，起初打算用單色銀色呈現熊貓形象，但礙於單色缺乏層次感，部分區域未必能清晰見到形象，遂用彩色呈現。除了維港上空煙花匯演之外，大會亦安排在中環匯豐總行大廈以及灣仔香港會議展覽中心的外墻上上演全新的燈光匯演。



今年不採用無人機匯演方式



本港曾試過煙花匯演配搭無人機表演，但是次煙花匯演就沒有加上無人機。毛偉誠表示，煙花匯演講求準時、不能延誤，因此使用無人機需要考慮很多因素，但部分屬於不可抗力，如太陽電離層閃爍，形容“一干擾直接不能飛上天”，便改為配搭電子熒幕表演。今年煙花匯演由特區政府文化體育及旅遊局統籌，由匯豐贊助。主辦方昨日表示，煙花匯演的整體預算約為1000萬元，較去年少約300萬元。



匯豐香港區市場策劃主管、董事總經理許長虹表示，農曆新年是香港的重要節日和旅遊高峰，預計今年訪港旅客有所增加。他表示，今年三月為匯豐成立160周年，將會舉辦一系列慶祝活動，煙花匯演將為一連串慶祝活動揭開序幕。