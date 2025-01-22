大灣區航空取消128航班，首爾航線將停辦

大灣區航空突然取消逾百班航班。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京1月22日電／據大公文匯全媒體報導，大灣區航空昨日（21日）突然公布，因已訂購的新飛機付運出現延誤等因素，部分航班要取消。大灣區航空今晨（22日）再發聲明指，今年2月及3月期間合共取消128班航班，涉及日本泰國及韓國等航線約5500名乘客；至於農曆新年期間的航班則未受影響。另外，因首爾航線的經營由於長期未如理想，大灣區航空經審慎考慮後已向香港及韓國相關機構提出暫停此航線的服務。



聲明指，由於已訂購的新飛機的付運出現延誤，加上機隊中個別客機需進行定期檢查，暫時未能投入服務，因此影響了航班編排。大灣區航空已主動與乘客聯絡，為他們安排轉乘其他航班、更改機票、退票，或就航班取消所引起的損失按個別情況作出賠償，所有相關費用將獲豁免，希望盡量減低對他們的行程可能造成的影響。



大灣區航空向所有受影響的乘客致歉，又指已即時就此事進行內部檢討，發現在航班編排上亦有疏漏情況已立即作出跟進並收緊處理航班編排的相關審批程序。另外，客戶服務中心亦已增派人手，加快處理客戶的票務安排。公司表示會認真汲取經驗，審視相關安排，以避免日後出現同類情況。