新發現或能預警早產風險

中評社北京1月22日電／據科技日報報導，美國加州大學舊金山分校團隊發現，小鼠體內存在一種分子計時器，在懷孕最初幾天就會被激活，並影響小鼠的分娩時間。如果相同的一組分子在人類妊娠中所起的重要作用也被證實，未來將有助於識別有早產風險的女性，並採取干預措施。相關論文21日發表在《細胞》雜誌上。



人類正常妊娠周期在38至42周之間，而所有分娩中有10%為早產兒，即妊娠期不足37周，這會使嬰兒面臨一系列並發症風險。



團隊此次關注到一種名為KDM6B的蛋白質，其能調節基因活性。KDM6B通過從組蛋白上去除甲基化學基團而發揮作用。



KDM6B在妊娠最初幾天就會調節成纖維細胞，影響妊娠時間長短。小鼠實驗顯示，在受孕後不久，子宮成纖維細胞中某些基因附近的組蛋白上會出現更多的甲基團。這些基因會保持非活性狀態，從而使子宮能夠支持妊娠。



在妊娠期間，這些組蛋白上的甲基化水平會以緩慢而穩定的方式逐漸降低，最終達到足夠低的水平，從而激活附近的與分娩等妊娠事件相關的基因。這種無需KDM6B參與的甲基化水平降低過程，起到了計時器的作用。



當團隊阻斷KDM6B時，小鼠的妊娠期變得更長，且幼崽的出生時間晚於往常。團隊猜測，一些女性在開始妊娠時組蛋白甲基化水平就低於正常水平，這可能導致甲基化水平迅速降低，從而過早地激活與分娩相關的基因。