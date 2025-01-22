特區施政十件大事　“完成23條立法”居首

“2024年特區政府施政十件大事”（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京1月22日電／據大公文匯全媒體報導，由大公報、香港文匯報、點新聞等23間傳媒機構主辦、52間機構協辦的“2024年特區政府施政十件大事評選”結果昨日出爐，“歷史性完成23條立法 維護國安保障香港穩定發展”獲得了最多市民關注，其次依次是“三中全會指路引航 加快香港變革發展”及“北都區開發提速換擋 工商界積極響應參與”。



香港特區行政長官李家超致辭時表示，特區政府施政十件大事評選，每年都吸引數以十萬計市民參與，代表著社會對香港重要政策的關心和期盼。多年以來的施政大事評選活動，讓政府更掌握民心民意，提升施政效能。今次評選結果，帶給政府信心，代表市民認同政府施政的大方向，使政府更有決心，成就更多市民心中的大事、好事，與大家共建香港這個美好家園。“新的一年，我們將繼續秉持做實事、做成事的精神，勇於面對挑戰，以行動回應市民心聲和支持，進一步提升市民的幸福感和獲得感。”



特首：完成光榮使命無比鼓舞



“2024年特區政府施政十件大事評選”昨日於香港會議展覽中心舉行頒獎典禮。香港特別行政區行政長官李家超，中央政府駐港聯絡辦秘書長王鬆苗，中央駐港國家安全公署副署長陳楓，外交部駐港副特派員潘雲東，解放軍駐港部隊副司令員譚志偉，全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長兼大公報社社長、香港文匯報社社長李大宏，保安局局長鄧炳強，房屋局局長何永賢等出席主禮。香港政商界、社會團體、文化界、媒體高層等250餘位嘉賓應邀出席活動。主辦方發布了備受矚目的“2024年特區政府施政十件大事”，並播放精選片段，與嘉賓共同見證2024年度特區政府施政十件大事評選結果誕生。



李家超在典禮上致辭表示，特區政府施政以服務市民為中心，努力回應社會訴求。不論是昨日揭曉的十件大事，還是政策措施，政府的每一個決定，都是為發展經濟，改善民生，為市民添幸福而作出的。“一國兩制”成功實踐，行穩致遠，是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度保障。去年，香港特區光榮完成基本法23條本地立法的憲制責任，完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制。“我很高興見到完成這個光榮責任和歷史使命的工作，獲評為香港施政十件大事的首位，特區政府、立法會和廣大香港市民共同譜寫這光榮歷史，使我無比鼓舞、無比驕傲。”