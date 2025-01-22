中評社北京1月22日電／據新華網報導，工業和信息化部信息通信發展司司長謝存在21日國新辦舉行的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上表示，中國5G基站達到425萬個，千兆用戶突破2億，實現“縣縣通千兆，鄉鄉通5G”。



2024年，中國持續加大新型信息基礎設施建設，加快信息通信業現代化發展。網絡基礎能力、技術產業實力等得到明顯提升。



謝存說，中國建成全球規模最大的移動通信和光纖寬帶網絡，移動物聯網加快從“萬物互聯”向“萬物智聯”發展，終端用戶超過26億戶。在用算力中心標準機架數超過880萬，算力規模較2023年底增長16.5%。



移動網絡方面，5G標準必要專利聲明全球占比達到42%，輕量化5G的核心網、定制化基站實現商用。固定網絡方面，空芯光纖、高速光電模塊器件研製取得重大進展，光纖到房間等新技術規模部署。衛星通信方面，“手機直連衛星”商用服務加速落地。



此外，全國建設5G工廠4000餘家，重點工業企業數字化研發設計工具普及率達到84.1%。5G移動電話用戶數突破10億戶，智能產品應用蓬勃發展，數字消費規模超6萬億元。



2024年，中國在北京、上海、海南、深圳4地啟動實施增值電信業務擴大對外開放試點。電子證照全面推廣，發放增值電信業務經營許可電子證照2.35萬張。



謝存表示，2025年，將推動網絡演進升級，完善“雙千兆”網絡升級政策，試點部署萬兆光網；推動融合應用升級，加快新一代信息技術全方位全鏈條普及應用；推動創新能力升級，加大5G演進和6G技術創新投入，適時擴大電信業務開放。