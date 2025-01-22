蘋果華為多款手機降至6000元內

北京西單蘋果旗艦店內，顧客在挑選手機。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月22日電／據大公報報導，國補政策的出台，為一些平時門可羅雀的手機門店帶來了前所未有的生機。北京市豐台區的一家OPPO手機店便是其中的典型代表。副店長單先生向大公報記者透露，國補首日，即便是工作日，開店僅半小時內便售出了三十多台手機，比平時周末的銷量還翻了好幾番。由於該門店地段偏僻，平時顧客稀少。但國補政策出台後，情況發生了翻天覆地的變化。店員表示，早在政策公布一周前，就有顧客上門咨詢，店內為此特意將備貨量增加至平時的兩倍。更有顧客提前預訂，上周末便前來鎖定心儀機型，20號國補開啟後即刻完成付款。



近日，“蘋果華為等多款手機價格集體降至6000元以內”等話題衝上各大平台熱搜。國補政策正式實施前夕，蘋果等眾多手機品牌紛紛調整價格策略，將旗下多款手機售價下調至6000元以內，以吸引更多消費者。其中，iPhone16 Plus128G版本更是從原價6999元直降至5999元，精準卡位國家補貼標準線，成為了眾多消費者心中的“香餑餑”。



然而，與線上平台的熱銷相比，線下蘋果旗艦店的情況卻顯得有些冷清。記者走訪北京多家門店發現，雖然消費者對於國補政策表現出了濃厚興趣，但店員卻表示，門店目前暫無此類優惠活動。