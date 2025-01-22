濃濃的年味中，蘊藏著不少有趣的知識

中評社北京1月22日電／據人民網報導，編者按：春節臨近，年味愈濃。紅彤彤的糖葫蘆，酸甜交織的滋味在舌尖綻放；家中盛放的年宵花，寄托著人們對新春的美好祈願；吃著瓜子，歡聲笑語在家人圍坐的客廳中回響；當夜幕降臨，冰雕在燈光映照下熠熠生輝，烘托出春節歡樂祥和的氛圍……



濃濃的年味中，也蘊藏著不少有趣的知識。什麼樣的山楂適合做糖葫蘆？什麼樣的冰能做冰雕？年宵花都有哪些？吃著就停不下來的瓜子都從哪裡來？農曆新年即將到來，本版“把自然講給你聽”欄目推出特別報導，感受年味裡的科普新知。





什麼樣的山楂適合做糖葫蘆？



冉 昆



按照產地不同，山楂可分為北山楂和南山楂。北山楂中個大肉厚、著色好、糖酸比適宜的品種適合做糖葫蘆



一到冬天，糖雪球、糖葫蘆等山楂製品多了起來，酸酸甜甜，惹人喜愛。紅彤彤的山楂寄托著吉祥與好運，是春節喜慶氛圍的一個重要元素。



我國是山楂原產地之一，已有上千年栽培歷史。我國黃河中下游和環渤海地區是最早的栽培中心，目前已形成遼寧中北部、冀東北、魯中南、晉中南和豫西北等產區。



按照產地不同，山楂可分為北山楂和南山楂。北山楂主產於山東、河北、河南等地，南山楂主產於浙江、江蘇、湖北等地。二者在營養成分上並沒有顯著區別，但由於氣候和生長環境差異，不同產區的山楂黃酮、有機酸等功效成分的含量和種類差異較大。