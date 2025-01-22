富權：“2.0版”的特朗普眼中沒有台灣？

中評社香港1月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：“2.0版”的特朗普眼中沒有台灣？以下為文章內容。



特朗普於美國東部時間二十日中午在國會大廈圓形大廳宣誓就任美國第四十七任總統，並隨即發表就職演講，提到自己將成為“和平締造者”，強調要“透過我們從未捲入的戰爭來衡量我們的成功”。隨後，特朗普在白宮的辦公室簽署了系列文件，推翻了其前任拜登的多項行政命令，也發布了一系列行政命令，聲稱要通過這些行動，幫助美國開始恢復，“讓美國再次偉大”。



特朗普對於自己的“二進宮”極為自負也極為重視，因而打破了一八七四年有記錄以來未曾邀請外國領導人參加美國總統就職典禮的慣例，邀請外國領導人出席其就職典禮。特朗普邀請的外國政要包括中華人民共和國主席、中共中央總書記習近平（最終由國家副主席韓正作為習近平的特別代表出席）、匈牙利總理奧班·維克多、薩爾瓦多總統納伊布·布克萊、意大利總理喬治亞·梅洛尼、阿根廷總統哈維爾·米萊等人。俄羅斯證實總統普京沒有收到邀請，而日本、韓國以至美國的傳統“盟友”國家如英國等，也都沒有收到邀請。由此而折射，儘管特朗普對中國有著這樣那樣的不公平訴求，當時還是很重視與中國尤其是習近平主席的關係的。



實際上，特朗普在就職的前夕，就約請習近平通電話。雖然中美雙方官方公佈的談話內容，就像三個《中美聯合公報》那樣“各自表述”，但中方公佈的習近平在通話內容中的“台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，希望美方務必慎重處理”，似乎特朗普是“聽進去了”。因而回應道：感謝習主席的祝賀，表示很珍視同習主席的偉大關係，希望繼續保持對話溝通，期待儘快同習主席見面。隨後，特朗普就正式宣布，將在就職後一百天內，訪問中國。至於商談的內容，當然是包括了作為中美關係的關鍵核心問題的台灣問題。



因此，特朗普在這次就職典禮的安排上，似乎是“眼中沒有台灣”。一方面，籍著天氣嚴寒，特朗普的就職典禮移至美國國會山莊圓形大廳舉行。原先已經發出二十萬張門券，壓縮到衹有八百名嘉賓進入圓形大廳的現場觀禮，因而就把台灣代表團“擠出”圓形大廳的現場，安排團長、“立法院長”韓國瑜與“駐美代表”俞大㵢在國會山莊內的遊客中心的解放廳貴賓室包廂，透過電視直播觀禮；其他成員則在主辦單位指定的另一會場“第一資本體育館”貴賓區，也是透過大螢幕同步觀禮。而除了韓正被安排在圓形大廳的現場觀禮之外，中國駐美大使謝鋒也隨同韓正在圓形大廳的外國元首區觀禮。



美國政府的這個安排，似乎也凸顯了其仍然願意遵守“一個中國政策”的態度。因為台灣地區不是“國家”，因而其代表就不能與外國的元首尤其是中國國家副主席韓正在同一個空間。也正是零下十多度的嚴寒幫了特朗普的一個大忙，因為如果是像其八年前那樣，是在室外露天舉行就職典禮的話，就得“被迫”要將兩岸的祝賀代表都安排在同一個空間了，——儘管可能在座位安排方面仍然有別。

