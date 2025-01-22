澳門轉化醫學中心與華西口腔醫院達成合作

澳門轉化醫學中心與四川大學華西口腔醫院達成戰略合作（圖片來源：澳門科技大學供圖） 中評社北京1月22日電／據人民網報導，記者從澳門科技大學獲悉，澳門轉化醫學中心與四川大學華西口腔醫院日前簽署戰略合作協議，雙方秉承“相互促進、平等協商、互利共贏”原則，圍繞生物醫藥產業布局，調動和發揮各自的資源優勢，在人才培養、成果轉化、醫療服務等方面開展交流合作。



澳門轉化醫學中心行政主任蘇香玫表示，此次澳門轉化醫學中心與華西口腔醫院的合作，不僅是雙方締結友好合作的開端，也是雙方共同探索口腔醫學轉化應用新路徑的重要契機，是“一國兩制”在口腔醫學領域的全新實踐。



“雙方將立足共享資源、互補優勢，圍繞生物醫藥產業布局，加速醫療技術研發和臨床轉化，推進學科建設和醫工交叉產業化合作，推動新質生產力高效服務社會發展。”澳門轉化醫學中心主任、首席科學家何耀講座教授指出。



據悉，澳門轉化醫學中心是由澳門科技大學基金會發起的研發機構，旨在推進澳門及粵港澳大灣區更好融入國際大健康發展大局，發展科學研究與臨床醫學交叉共融的轉化醫學新型平台，建設國際一流轉化醫學創新高地。華西口腔醫院於1912年擴建為牙症醫院，是國家口腔醫學中心。1917年建立華西協和大學牙學院，是中國第一個口腔專科醫院、國家首批三級甲等口腔專科醫院，也是中國第一所高等口腔醫院院校。