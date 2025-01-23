中評編譯：尹錫悅出庭不認罪 亂象百出

2025年1月21日，韓國被彈劾總統尹錫悅在首爾的憲法法院出席彈劾庭審。（圖源：路透社） 中評社香港1月23日電（記者 郭至君編譯）據當地媒體報導，被彈劾的韓國總統尹錫悅週二出席了憲法法院的審判，這標誌著他自1月14日法院啟動彈劾審判以來首次出庭。《外交學人》首席記者、和平外交研究所研究員、《韓國時報》專欄作家Mitch Shin日前在《外交學人》官網刊文，分析尹錫悅總統被逮捕羈押後韓國內政的一些亂象細節。文章編譯如下：



在法庭上，尹否認指稱他命令軍方指揮官逮捕聚集在國會的議員，以迫使總統撤銷非法宣布的戒嚴令。不過，執政的人民力量黨前黨魁韓東勳在與總統會面後曾證實，尹試圖逮捕主要的反對黨人士，包括國會議長和主要反對黨民主黨黨魁。一些曾參與尹錫悅戒嚴計劃的指揮官也作證說，他們奉命撤出並逮捕聚集在全體會議廳投票支持要求尹收回戒嚴宣言法案的議員。



前陸軍特戰司令部司令郭鐘根 (Kwak Jong-geun) 向國會作證時表示，他透過無法錄音的安全電話線接到尹錫悅的電話。據郭稱，尹曾兩次命令他破門而入，將在全體會議廳的議員拉出來。國家警察廳廳長趙志浩（Cho Ji-ho）也表示，尹曾六次打電話給他，命令他逮捕議員。根據韓國憲法，國會是唯一可以合法地讓總統撤銷戒嚴的單位。



就在尹錫悅透過電視宣布戒嚴之後的幾分鐘，全副武裝的軍隊就開著軍車和直升機被部署到國會。這一行動清楚地證明，他命令指揮官派遣戒嚴部隊前往國會阻礙投票，違反了憲法。投票得以進行，只是因為派遣的軍隊在現場執行命令行動時停滯不前，而且市民聚集在國民議會阻止軍隊進入大樓。

