中柬老緬泰越6國聯手打擊電騙

左圖：緬甸電詐園亞太城與泰國湄索縣只隔一條莫艾河，河上的小船常用來接載“豬仔”偷渡過境。大公報記者實地調查發現，電詐園區的出入口設有更亭，有人在外把守。／大公報調查組攝；右圖：近年來，中方持續大力打擊電信網絡詐騙犯罪活動，不斷推動中柬老緬泰越執法部門的國際警務合作。圖為中緬警方在緬北木姐地區開展聯合打擊行動，352名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人於去年3月31日被移交中方。／新華社（圖片來源：大公網） 中評社北京1月22日電／據大公報報導，1月21日，瀾湄執法合作中心在中國雲南省昆明市召開“海鷗”聯合行動總結會，中柬老緬泰越6國派出代表團參會。中心通報了“海鷗”行動主要工作成果，介紹了中心擬於2025年度啟動實施的“海鷗”行動第二期工作方案。



“海鷗”行動是瀾湄執法合作中心組織實施、協調柬、中、老、緬、泰、越六國執法部門，共同打擊區域電信網絡詐騙犯罪及其衍生犯罪、槍支彈藥走私犯罪的聯合執法活動。經初步統計，在去年8月至12月行動期間，各方總共破獲以電詐案件為主的各類案件160餘起，逮捕犯罪嫌疑人7萬餘名，解救受害人160餘名。



今年，中心將適時啟動“海鷗”聯合行動第二期，全力解救各國失聯、被困人員，切實維護區域各國人民生命財產安全與區域安全穩定。



中緬泰共商對策 鏟除妙瓦底電詐窩點



綜合央視新聞、中通社報導：瀾滄江─湄公河綜合執法安全合作中心，是瀾湄流域首個綜合性的執法安全合作類政府間國際組織。21日，柬埔寨內政部、中國公安部、老撾公安部和國防部、緬甸內政部、泰國皇家警察、越南公安部派出代表團參加總結會，聯合國毒品與犯罪問題辦公室、東盟警察組織等國際組織亦應邀參會。



中心通報了“海鷗”行動的開展情況及取得的主要工作成果，表彰了工作突出的相關行動參與方，介紹了擬於2025年度啟動實施的“海鷗”行動第二期工作方案。各行動參與方梳理與總結了自身工作，分享了各自成功的執法實踐與經驗體會。各方一致認為，瀾湄執法合作中心科學謀劃、周密組織了此次行動，凝聚各國執法資源，形成了域內打擊治理電信網絡詐騙犯罪與槍支彈藥走私犯罪的有效合力，發揮了不可替代的區域執法合作平台作用，取得了預期實效，有力維護了區域安全與穩定。