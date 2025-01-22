再有“港漂”墮電騙　港大內地女生失財百萬

中評社北京1月22日電／據文匯報報導，近月有超過60名港大學生墮詐騙案合共損失逾6，000萬元，繼上周一名港大18歲內地女學生揭發墮入假冒官員電話騙案，損失920萬元；近日再有一名22歲港大內地女學生，誤墮假冒官員電騙案損失180萬元。



行政長官李家超昨日出席行政會議前表示，對於近期有大學生被詐騙的嚴重案件，警方已經與大學加強合作製作很多宣傳短片及問卷；另有講座、研討會、宣傳單張、發放電郵、社交媒體、群組等不同渠道，共同努力不斷做好宣傳和教育工作，希望大學生更加留意及瞭解這些騙案的手法。



李家超表示，基於騙案成本低和跨境性，一直是全球所面對的問題，最重要做好自身保護。他指出，“即使有些人聽過，甚至參與過防騙的宣傳，但當發生在自己身上，都抱有『我不會是受害人』的想法。”他認為，這些想法需要排除，因為有很多具有專業知識、在社會有一定經驗和經歷的人，都可能受騙，強調電騙手法層出不窮，陰險奸詐，市民要保持警覺，當涉及金錢時最好和身邊家人商談，如有懷疑，可透過政府或警方熱線進行諮詢求助。



消息指，最新一宗騙案的22歲港大內地女學生，去年12月8日接獲自稱入境事務處職員的騙徒電話，指她身份證被封鎖不能出入境，其後指她涉及廣西南寧發生的一宗案件，需要檢查其資產，並指示其到指定銀行開設銀行戶口，否則會向她採取拘捕；由於女事主之前沒有接觸過防騙訊息，也無做過防騙問卷，故未有產生任何懷疑，故遵從騙徒指示，轉賑保證金以自證清白，女生由去年12月30日至今年1月17日，分6次將合共180萬元轉賬到騙徒指定的本地轉數快賬戶。直至日前，女事主透過WeChat看到有港大內地女生被騙920萬元新聞，才懷疑受騙，昨晨在校內報警。