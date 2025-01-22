2024純電動車產量　比亞迪首度超越特斯拉

中評社香港1月22日電／長期以來，特斯拉（TSLA）一直是電動車領域無可爭議的霸主，產量和銷量遠超競爭對手，如今中國競爭對手的威脅逐漸顯現，尤其是比亞迪（1211.HK）追趕特斯拉的步伐。數據顯示，去年比亞迪生產的純電動車數量首度超過特斯拉。



據《IT之家》周二（21日）報導，去年比亞迪生產了1，777，965輛電動車，略高於特斯拉的1，773，443輛。



儘管兩者差距不大，但這一里程碑象徵中國電動車正在全球多個新興市場迅速普及。



具體來看，在純電動車領域，比亞迪全年累計產量為1，777，965輛，增長11.85%；累計銷量為1，764，992輛，成長 12.08%。插電式混合動力車全年累計產量為2，503，119輛，激增73.34%；累計銷量為2，485，378輛，躍增72.83%。



2024年全年，特斯拉共生產1，773，443輛電動車，共交付1，789，226輛電動車。



由於美國政府對進口中國電動車徵收高額關稅，並試圖禁止任何搭載中國技術的車輛進入美國市場，比亞迪在美國市場的前景並不樂觀。因此，比亞迪將目光轉向了東南亞、中東、南美等潛力巨大的市場。



哥倫比亞商學院氣候經濟學家瓦格納指出，美國目前沒有一款具有競爭力、價格實惠的純電動車，能夠在開發中國家與中國製造的電動車抗衡。