中評社北京1月22日電／網評：藥品集采目標：實現高質量藥品可及性



來源：光明網 作者：光明網評論員



京滬兩地臨床醫生對集采藥藥效不穩的意見引發廣泛關注。國家醫保局日前表示，將聯合衛生健康、工業和信息化、藥品監管等部門，赴上海當面聽取相關委員、專家關於藥品集采政策及中選產品質量保障的意見建議，並重點收集有臨床數據支撐、有統計學差異的質量和藥效問題線索。



國家組織藥品集中採購始於2019年，在政策設計上，既是民生兜底之舉、又是藥品採購反腐之舉。十批次集采中，心臟支架單價從1.3萬元“下跌”到700元，腫瘤用藥、罕見病用藥、慢性病用藥不斷納入集采目錄，惠及無數普通家庭。國家醫保局在去年年底的一場座談會上提到，專家曾對特定集采批次的代表性藥品進行“真實世界研究”，結果顯示仿制藥與原研藥等效。



一些一線反饋與此並不一致。從去年秋天呼吸科疾病爆發季開始，“醫院開不出進口阿奇黴素”“國產奧司他韋吃一周才見效”的聲音已經流傳社交媒體。隨後，對集采藥與原研藥差異的議論，蔓延到高血壓、腫瘤等患者群體中。此次，臨床醫生與醫療專家更是直言，國產麻藥、降壓藥、瀉藥等集采藥效不穩定，呼籲給原研藥留出空間。



一線真實醫患的反饋必須關注，這本身就是統計學數據存在的基礎。尤其國家藥品集采是基於“世界上最大的醫保網絡”之上的政策設計，科學進行數據采樣、直面真實動態數據，更是至關重要。此次國家醫保局牽頭調研臨床數據，是務實科學之舉——實際上除了國家主管部門牽頭推動，涉及藥品流通的其他主體都沒有能力承擔國產藥與原研藥的藥效對比，應以此次調研為機會，真正為藥品國家集采政策走向提出依據。