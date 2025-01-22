2025年地方兩會帶來哪些“民生禮包”？

中評社北京1月22日電／據新華社報導，1月中下旬以來，全國各省區市集中迎來了一年一度的地方兩會時間，與老百姓息息相關的民生事項，也都落到了各地2025年政府工作報告中。



新的一年，老百姓將從各類暖政中收穫哪些“民生禮包”？一起來看看。



就業：明確新增就業數量 推出真招實招



過去一年我國就業形勢保持總體穩定。面對就業壓力，今年各地又將推出哪些穩就業新舉措？



經濟重鎮浙江省的政府工作報告提出，實施就業優先戰略；確保城鎮新增就業100萬人以上，保持2300萬省外勞動力和240萬省外脫貧勞動力在浙穩定就業。河北省提出促進高質量充分就業；確保零就業家庭動態清零，城鎮新增就業86萬人。湖南省明確，城鎮新增就業70萬人。甘肅省提出，繼續支持1萬名未就業普通高校畢業生到基層就業，城鎮新增就業30萬人。



為保障重點群體就業，各地真招、實招不斷。山西省將實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃，做好高校畢業生、農民工、脫貧人口等重點群體就業，以工代賑吸納低收入群眾務工。雲南省將推廣“幸福裡”就業服務做法，招“小商”、建“微工廠”，辦好家門口務工車間。



高校畢業生就業持續受到社會各界的廣泛關注。甘肅省政協委員、甘肅省人力資源和社會保障廳廳長周麗寧說，促進高校畢業生就業要不斷開辟吸納就業新空間，要持續加大政策支持保障力度，不斷優化公共就業服務，繼續開展好“大學生就業驛站”“人才夜市”“零工市場”“人社局長直播帶崗”等就業服務，確保高校畢業生等青年群體就業形勢總體穩定。

