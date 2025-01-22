鄧炳強：公職人員應摒棄“政治中立”護國安

中評社北京1月22日電／據大公文匯全媒體報導，保安局局長鄧炳強日前在接受港台節目採訪時表示，香港公職人員應摒棄“政治中立”的錯誤觀念，積極履行維護國家安全的責任。



鄧炳強指出，過去部分公職人員存在“不談政治、不幫政府、不幫外面”的錯誤認知，認為只要像機器一樣麻木工作就不會出問題。公職人員有維護國家安全的責任，必須主動協助相關工作。他強調，公職人員對國家安全的責任不僅是法律要求，更是推動香港社會和經濟穩定發展的關鍵。



為幫助公職人員更好地理解和履行這一責任，特區政府計劃在今年第一季度推出相關指引。該指引將用淺白的語言和具體例子，解釋20個國家安全範疇與公職人員自身工作範疇的關係。例如，在採購器材配件或零部件時，公職人員需要考慮制裁等因素可能帶來的供應風險。



鄧炳強還提到，2019年的社會動盪讓香港市民深刻認識到國家安全的重要性。為此，特區政府通過設立國安展覽館、舉辦活動、講座以及推出繪本漫畫等多種形式，加強社區推廣和國家安全教育。他強調，安全是發展的前提，衹有做好國家安全工作，香港才能更好地拚經濟、謀發展。通過這些措施，特區政府希望進一步提升公職人員和市民的國家安全意識，構建更加穩固的安全環境，推動香港實現由治及興的新階段。