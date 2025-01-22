機遇與挑戰並存：金融機構積極踐行社會責任

中評社北京1月22日電／據新華網消息，歲月更迭，剛剛過去的一年對金融機構而言是機遇與挑戰並存的一年，市場環境的複雜多變、經濟結構的深度調整時刻考驗著金融機構的應變能力與發展韌性。在這一複雜嚴峻的形勢下，企業社會責任的重要性愈發凸顯，逐漸演變為衡量企業競爭力與可持續發展能力的關鍵指標。



過去一年，眾多金融機構積極響應時代號召，緊扣普惠金融、金融教育普及、綠色金融、鄉村振興等重點領域，精心謀劃布局，將社會責任理念深度融入企業的戰略規劃與日常運營之中。



比如數字金融機構馬上消費自主研發的“富慧養”智慧養殖平台助農增收超千萬，還培養出一批智慧養殖新農人；郵儲銀行積極拓展農村金融服務網絡，為廣大農民和小微企業提供便捷的金融服務；興業銀行大力推廣綠色金融產品和服務體系全面升級，推動綠色金融發展……這些創新實踐舉措為社會發展注入了強大動力，也為其他企業樹立了社會企業責任的發展樣本。



普惠金融進入高質量發展新階段



普惠金融秉持公平、包容的理念，為社會各階層和群體，尤其是傳統金融服務難以觸及的小微企業、農民以及貧困人群等，搭建起便捷獲取金融資源的橋梁。2024 年，在推動普惠金融發展的道路上，眾多金融機構積極作為，以創新之策和務實之舉，取得了令人矚目的成績。



比如建設銀行的 “惠懂你” APP，通過大數據、人工智能等技術，為小微企業提供一站式金融服務，有效緩解了小微企業融資難、融資貴的問題；民生銀行則聚焦普惠小微業務“線上化、信用化”，全新推出全線上信用貸款“民生惠”產品，為小微企業帶來融資服務全新體驗。

