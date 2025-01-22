美國超20州起訴特朗普廢“出生公民權”令

中評社北京1月22日電／據新華社報導，美國超過20個州21日發起訴訟，反對特朗普總統前一日簽署的廢除“出生公民權”行政令。



新澤西州檢察長馬特·普拉特金當天在社交媒體平台X上表示，由他牽頭的18個州已組成聯盟，針對特朗普這一行政令發起訴訟。普拉特金表示，總統不能憑一紙文書就推翻憲法和歷史悠久的先例。當天晚些時候，另外4個州也就此行政令發起訴訟。



對於這些訴訟，白宮副新聞秘書哈裡森·菲爾茲表示，已準備好與各州對簿公堂，並稱這些訴訟不過是“左派抵抗的延續”。



20日，美國民權聯盟、爭取民權律師委員會已代表一些民間團體發起訴訟。



“出生公民權”政策在美國已有100多年歷史，保證在美國出生的所有人都享有公民身份，無論其父母身份如何。這意味著，哪怕是持有旅遊、工作或其他簽證的在美人員甚至是非法入境者，他們的孩子只要在美國出生就可以成為美國公民。



美國憲法第十四條修正案中對“出生公民權”作出了規定，但特朗普政府對修正案的解釋提出異議。特朗普20日簽署的行政令稱，美國官方將不再承認兩類人的美國公民身份：其一，在此人出生時，其母在美非法居留、其父不是美國公民或合法永久居民；其二，在此人出生時，其母在美合法臨時居留、其父不是美國公民或合法永久居民。