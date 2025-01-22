許正宇：目前財政儲備水平足夠應付政府財赤

中評社北京1月22日電／據大公文匯全媒體報導，立法會今早（22日）討論公共財赤議題，財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府有決心克服公共財政的挑戰，並積極研究加大財政整合力度，進一步控制開支增幅。財政司司長制定的2025／26年度財政預算案，將會檢視財政整合計劃，包括節流方案。



許正宇說，政府會遵從《基本法》第107條的規定，財政預算會以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應，以確保公共財政的韌性和可持續性。對於政府財政儲備的合適水平，他說社會一直存在不同看法，有人認為政府財政儲備愈多愈有利，亦有人覺得政府不應過度佔用社會資源，應透過市場力量提升經濟效率。隨著經濟及社會不斷發展，財政需求也會隨之變化，政府認為不宜設立固定指標或界限來限定財政儲備的水平，同時認為目前的財政儲備水平足夠應付政府日常運作。



至於公務員薪酬調整，許正宇重申，行政長官會同行政會議會根據既定機制，在充分考慮六項因素，包括香港經濟狀況、生活費用的變動、每年進行的薪酬趨勢調查得出的薪酬趨勢淨指標、政府財政狀況、職方對薪酬調整的要求和公務員士氣，決定公務員的薪酬調整。



許正宇說，政府一直嚴格控制公務員編制，自2021／22年度起維持公務員編制零增長，將整體編制控制在不高於2021年3月底的水平（約19.6萬個職位），預計2025年3月底，公務員編制將會下降至19.4萬個職位。各個局和部門通過重訂工作優次、內部調配、精簡程序及應用科技，以提升效率，推展政府政策及措施和應付工作量增長。