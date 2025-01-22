中評社北京1月22日電／網評：18名被禁港人獲救，看市民安全感



來源：大公文匯網 作者：屠海鳴



近日多名港人疑被誘騙至東南亞禁錮從事非法工作，行政長官李家超昨日表示，目前已有18名被禁錮港人成功獲救，仍有10人被扣押，特區政府正在積極解救。



18名被禁錮港人成功獲救，這是春節前夕一個令人欣慰的消息！18人終於可以回家與親人團聚了，也讓其餘10名被扣押人士的家屬看到了希望，更讓無數港人再次感受到，有偉大祖國作為堅強後盾，有特區政府的主動作為，有香港警方深入虎穴、“雷霆出擊”，香港居民無論身處世界的哪個角落，都會得到更多的幫助和保護。



2025年元旦剛過，一則新聞在港澳、在內地、在華人世界和國際傳媒迅速傳播：1月7日19時30分，泰國國家警察總署技術和信息犯罪打擊中心負責人塔猜·皮塔尼拉布特上將表示，中國演員王星目前已被帶至移民警察培訓中心，進入受害者篩查流程。隨後，他將被移交給中國駐泰國大使館及其家屬，以便盡快返回中國。這位內地年輕演員被“賣豬仔”到緬甸詐騙園區的事餘溫未退，安寧平靜的香港卻頻頻傳來多位港人被賣到泰緬等東南亞國家的消息。



隨著被誘騙到東南亞國家的香港求助人士案件不斷增多，中央港澳辦、國務院港澳辦主要領導和中央涉港部門高度關注。特區政府行政長官李家超立即指示香港保安局迅速派人到泰國，跟進處置港人被禁錮從事非法工作事件，與當地相關單位商討營救行動。保安局局長鄧炳強馬上組織專班，全力協調指揮營救被禁錮港人事件；保安局副局長卓孝業連夜率領來自香港警務處和入境事務處的專責小組成員前赴泰國，實地處理港人被誘騙至東南亞的10多宗販賣人口案件，並與泰國當局不同部門及官員見面，包括與當地司法部、警方交換情報，與大使館、經貿辦開會，積極跟進個案，首要目標為營救這10多名被禁錮港人及調查現有手上案件。



特區政府刻不容緩，雷厲風行。1月17日特區政府發布公告稱，鑒於近期事態發展，政府當天提升對緬甸東南部地區的外遊警示級別至紅色，而緬甸其他地區則維持黃色外遊警示。