黎智英承認做大“陳彭會”報導

中評社北京1月22日電／據香港文匯報報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外力危害國家安全案，昨日踏入第一百二十二日審訊。控方續續盤問黎智英，揭露黎智英和前美國駐港總領事郭明瀚（James Cunningham），就香港《逃犯條例》修訂草案一事頻頻溝通，郭明瀚更多次主動獻計。在法官杜麗冰追問下，黎智英承認向《蘋果日報》時任社長張劍虹及副社長陳沛敏下達編採指示，要求把前政務司司長陳方安生與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）會面的新聞做到“最大效果”，又稱他是聽從郭明瀚的建議。此外，郭明瀚發訊息向黎智英匯報與陳方安生會面的過程。黎智英昨確認陳方安生與彭斯會面前，曾與郭明瀚見面討論《逃犯條例》修訂草案。



控方展示2019年3月19日黎智英向郭明瀚傳的訊息。黎智英提到，很高興郭明瀚和陳方安生共晉晚餐，認為陳方安生可以告訴郭明瀚更多關於香港的事情。郭明瀚亦曾傳訊息予黎智英，指他與陳方安生在會面中有良好對話，陳方安生注意到否決《逃犯條例》的需要，郭明瀚建議陳方安生與美國國家安全委員會討論時應以此為主軸。



郭明瀚在訊息中稱，陳方安生向他介紹一同赴美的前立法會議員郭榮鏗及莫乃光，陳方安生指二人是其接班人。郭明瀚稱，他雖然沒有機會與郭榮鏗及莫乃光單獨交談，但從小組討論中可見郭、莫尋求國際社會反對中國政府、特別是反對《逃犯條例》修訂草案的理由，深思熟慮且能言善辯。



黎智英在2019年3月23日向李永達傳送陳方安生和彭斯握手的相片，稱“她與彭斯見面！”控方指黎的訊息符號顯示他表現興奮，但黎只同意陳方安生和彭斯會晤一事令他印象深刻。法官李運騰問黎智英在陳方安生與彭斯會晤前，是否提早知悉陳方安生將與彭斯會晤，黎智英否認，亦指他不知道陳方安生會見美國國會山莊和美國國家安全委員會。



報導聲稱高規格接待陳太向中央施壓



控方在庭上展示《蘋果日報》在2019年3月24日的A1頭條新聞，標題為《彭斯晤陳太關注港人權 學者：高規格接待向京施壓》。黎智英承認他向《蘋果日報》社長張劍虹及副社長陳沛敏下達編採指示，要求《蘋果日報》把前政務司司長陳方安生與時任美國副總統彭斯會晤的重大新聞做到“最大效果”，並指建議是由郭明瀚提出。該報導指，陳方安生獲美國副總統彭斯簡短接見。