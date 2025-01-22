AI洗稿造假新聞，警惕成造謠溫床

中評社北京1月22日電／據央視新聞報導，2024年10月，一則標題為“大媽擺攤賣水果被罰16萬，監管局回應不交就罰145萬”的文章在網絡上廣為流傳，引發眾多網民關注和議論。經調查，這篇文章是一家公司AI炮製出來的，它的背後，隱藏著怎樣一個產業鏈？



先尋找高熱度文章 再用AI仿寫洗稿



仔細查閱這篇文章可以發現，除了博眼球的標題，文章內容也非常具體，聲稱“在山東濟南，65歲吳大娘為給兒子攢錢結婚，擺攤賣水果，卻因為沒有執照被市場監管局執法人員要求罰款，如果拒絕配合還要提升賠款數額至145萬”。



如此聳人聽聞的描述引起了網友的關注。



經民警查明，當地根本沒有發生過這一事件。濟南市場監管局隨即發布了辟謠聲明，並將相關證據提交給了警方。



這則虛假信息出自湖南長沙的一家傳媒公司，隨後濟南警方與長沙警方聯合辦案，發現這篇引發熱議的文章，居然是該傳媒公司通過AI工具生成的。



聚焦虛假糾紛 製造對立情緒引流獲利



警方調查發現，湖南的這家傳媒公司日常發布的文章主要聚焦虛假的社會矛盾糾紛，而之所以選擇這樣的題材，是因為他們發現，矛盾衝突越激烈的文章，閱讀量就越高，也更容易讓自己的賬號盈利。



在這家公司的運營流程手册上可見，法律類文章要能引起公憤，比如農民被罰、執法部門執法不當，開出天價罰款、政府霸占農民土地不還等等，總之他們的宗旨就是：用戶看完感到憤怒的，就是一篇合格的文章。

