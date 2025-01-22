過半到港高才已就業　月入中位數約5萬

中評社北京1月22日電／據大公文匯全媒體報導，立法會議員周小鬆關注“高才低用”問題，擔心輸入人才未能找到與學歷或專業匹配的工作而持續失業。勞工及福利局局長孫玉菡今日（22日）在立法會大會上回覆指，高才通計劃推出剛滿兩年，截至去年12月底，共收到約11.6萬宗申請，當中近9.2萬宗獲批，超過7.5萬名高才帶同其家人抵港。



調查結果顯示，超過一半到港高才已就業，且主要從事管理及專業工作，每月就業收入中位數約為5萬元，約四分之一高才每月就業收入更達10萬元或以上。有近兩成來港高才的配偶也已經就業，多數從事高技術工作。孫玉菡指，高才及其配偶來港對香港有直接經濟貢獻，而他們過半是40歲以下，不少更帶同年幼的子女定居香港，為本地勞動力增添生力軍，亦對香港人口結構帶來正面影響。



孫玉菡表示，去年施政報告已訂下績效指標，在2025至2027年間，每年不少於5萬名人才成功申請延期簽證。高才通計劃下發出的首批簽證上個月底起陸續到期，而入境處在收到續簽申請及所需文件後，一般需時2至3個星期完成審批，因此現時已完成審批的續簽申請衹有少數。



孫玉菡重申，政府在“搶人才”的同時，也注重“留人才”。人才與本地就業市場的需求需時磨合，屬正常的互動過程，最終人才是否可獲續簽或選擇留港發展，取決於其自身條件和其他不同因素。政府會積極支援，提供有利環境讓本地及海外人才發展。同時，入境處會嚴格把關，確保衹有符合要求的人士才獲續簽。