逾2400輛援助物資卡車進入加沙

中評社北京1月22日電／據央視新聞報導，聯合國人道主義事務協調廳當地時間21日通報，當天共有897輛運送援助物資的卡車進入加沙地帶。至此，加沙地帶停火3天以來，共有超過2400輛援助物資卡車進入這一地帶。



據通報，19日和20日進入加沙地帶的援助卡車數量分別為630輛和915輛。這一數字與去年12月和今年1月初相比大幅增加。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的信息顯示，2024年12月，共有2892輛援助卡車進入加沙地帶，但當時幫派武裝搶劫援助物資現象猖獗，僅接收到2230輛卡車的物資，平均每天接收72輛卡車物資。今年1月1日至5日，這一數字進一步降為平均每天接收51輛卡車物資。



聯合國巴勒斯坦被占領土人道主義協調員穆漢納德·哈迪21日訪問加沙地帶後告訴媒體記者，目前搶劫等“有組織犯罪”已大幅減少，“不像從前”，僅有少數並不嚴重的哄搶行為出現，比如“孩子們跳上一些卡車試圖拿走食物籃”，還有一些人從車上搶瓶裝水等。



“一旦加沙民眾意識到我們有足夠援助發給每個人，這些情況有望在幾天內消失。”他說。



自本輪巴以衝突2023年10月爆發以來，人道主義援助物資進入加沙地帶及分發面臨多項困難，包括以色列持續推進軍事行動、以方封鎖加沙地帶、當地幫派武裝搶劫等。



本月15日，加沙地帶停火協議達成，19日開始生效。根據協議，停火第一階段持續6周，人道主義援助將大幅增加，每天允許600輛卡車將物資運入加沙地帶，其中一半數量的卡車會將物資運送至人道主義危機更嚴重的加沙地帶北部。600輛卡車中，50輛卡車將運送燃料。