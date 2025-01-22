最高法、人社部聯合發布懲治欠薪犯罪案例

中評社北京1月22日電／據新華社報導，最高人民法院、人力資源社會保障部22日聯合發布5件依法懲治惡意欠薪犯罪典型案例，進一步強化勞動者權益法治保障，指導各地執法司法機關做深做實治理欠薪相關工作。



據介紹，2020年至2024年五年間，全國法院共審結拒不支付勞動報酬刑事案件6200餘件、生效判決人數6200餘人。目前，個別用人單位和個人拖欠勞動報酬，甚至惡意欠薪、嚴重侵害勞動者合法權益的情況仍然存在，解決欠薪問題需要全社會共同努力、久久為功。



此次發布的典型案例中，人力資源社會保障部門和司法機關切實強化工作合力。任某拒不支付勞動報酬案中，人力資源社會保障部門及時立案調查、收集固定相關證據材料，人民法院充分發揮刑法威懾和教育功能，督促行為人積極履行支付義務，實現勞動者權益保障與當地社會穩定的“共贏”。



同時，司法機關堅持寬嚴相濟，最大限度維護勞動者權益。某信息公司、馮某拒不支付勞動報酬案中，人民法院依法嚴懲一審宣判前仍不履行支付義務的被告單位，對被告單位負責人判處實刑，彰顯寬嚴相濟“嚴”的一面。翁某拒不支付勞動報酬案中，人民法院對欠薪數額、人數相對較少，未造成嚴重後果，且在公訴前付清勞動報酬的行為人依法免予刑事處罰，體現寬嚴相濟“寬”的一面。



此外，人力資源社會保障部門、司法機關暢通行刑銜接，完善工資支付保障機制，推動欠薪矛盾實質化解。在鄧某拒不執行判決、裁定案中，人民法院依法嚴懲執行領域惡意欠薪行為，做實追贓挽損工作，兌現勞動者勝訴權益。某旅遊公司、王某拒不支付勞動報酬案中，人民法院在審理期間積極協調被告單位足額支付所欠勞動報酬，並在維護勞動者合法權益的同時，通過對被告單位負責人適用緩刑，促進企業恢復經營、健康發展。