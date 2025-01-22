滴滴發放超4億元補貼 致敬司機保障春運

中評社北京1月22日電／據中國網報導，春運大幕拉開，返鄉人員踏上回鄉之旅，出行市場再現新活力。滴滴出行數據顯示，春運以來，前往機場、火車站的打車訂單同比上漲16%，入境用戶的滴滴打車訂單漲超55%。春節期間，預計打車需求同比上漲25%，滴滴發放超4億司機補貼、試行節假日司機服務費，致敬假期中辛勤出車的司機師傅們。



春運首周場站打車上漲16% 哈爾濱三亞異地打車需求突出



1月14日春運開啟以來，前往機場、火車站等大型交通樞紐的打車訂單，同比去年上漲16%。冰雪熱和海島熱助推之下，春運首周哈爾濱和三亞來自異地用戶的打車需求，相比春運前分別上漲17%和20%，哈爾濱異地打車訂單量躋身全國前十。



滑雪持續升溫，前往戶外滑雪場的打車需求同比去年上漲24%，北京、張家口、阿勒泰、哈爾濱、吉林是年末滑雪打車需求Top5城市。



年前商圈購物打車將上漲35% 春節夜間出行需求明顯增多



隨著春節的臨近，生活服務類場景的打車需求持續走高，預計年前一周，前往購物商圈、美容美發場所的打車需求，相比春運前將分別上漲35%和26%。



滴滴出行預測，年前遠距離出行需求旺盛，跨城訂單同比去年將上漲27%，10公里以上的遠距離訂單同比上漲15%。預計年前打車高峰將出現在臘月廿七（1月26日）17點－18點，臘月廿八（1月27日）11點－12點、14點－15點和17點－18點。

