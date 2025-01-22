高德順風車：春運首周需求增長近八成

中評社北京1月22日電／據新華網消息，隨著春節臨近，出行方式的多元化趨勢愈加明顯。在傳統的飛機、火車、客車之外，順風車、租車等方式也成為不少旅客在春運返鄉時的出行選擇。據高德順風車數據顯示，春運首周全國順風車需求增長近八成。



今年春運，全國人員流動量預計再創新高，首周全社會跨區域人員流動量預計超13億人次。在鐵路客運面臨高負載的情況下，未能購票的旅客也擁有多元化的出行選擇。



其中，順風車因其共享座位、分攤路費的經濟性，及鄉鎮門到門直達的便利性，在春運首周呈現出明顯增長。據高德順風車數據，順風車需求增長近八成，長三角、珠三角地區需求量最大，增速排名前三的區域包括海南、京津冀、川渝地區。



值得注意的是，高德地圖上願意共享空座的自駕車主也增長了近七成。



高德作為一體化出行服務的入口，為用戶提供自駕導航，及火車、客車、飛機等多種出行服務。早在摩托大軍盛行的七年前，高德就為這一出行群體提供專屬地圖。順應多元化出行趨勢，高德基於業內領先的順路規劃和導航算法，提供順風車出行，為自駕車主和返鄉需求的用戶提供更精準的信息撮合服務。



業內人士預測，春節前夕，火車購票需求步入高峰，以順風車為代表的多元化出行需求也將迎來新的高峰。