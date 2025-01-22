德國政經界：警惕美貿易政策潛在衝擊

中評社北京1月22日電／據新華社報導，隨著美國總統特朗普20日宣誓就職，德國政經界高度關注其第二任期貿易政策可能給德國經濟和全球貿易帶來的影響。輿論普遍認為，特朗普的貿易政策特別是關稅政策，可能加劇全球經濟不確定性，對高度依賴出口的德國經濟構成多重壓力，並對德美經貿關係造成衝擊。



德國副總理兼經濟部長羅伯特·哈貝克21日表示，德國應以自信且獨立的態度應對特朗普政府的政策變化。他強調，德國應與美國保持開放合作，但不能毫無底線地讓步，更不能在壓力下屈服。他警告，如果美國對進口自德國的商品徵收懲罰性關稅，德國已經準備好採取反制措施。



德國經濟研究所所長馬塞爾·弗拉茨舍爾預計，特朗普可能對德國商品實施新一輪關稅，特朗普的貿易政策可能給德國經濟帶來“三重打擊”，即出口下降、工業進一步疲軟以及就業崗位流失。



德國汽車工業協會主席希爾德加德·穆勒警告稱，特朗普的關稅計劃將導致美國汽車價格上漲，並給全球汽車製造商帶來不利影響。同時，美國進口關稅的提高不僅可能導致汽車股價下跌，還將進一步加劇美國通脹壓力，給美國經濟和消費者帶來雙重負面影響。



基爾世界經濟研究所所長莫裡茨·舒拉裡克表示，美國加征關稅的代價最終可能由美國消費者承擔，因為關稅政策將推高商品價格，加劇通脹壓力。



德國政經界人士普遍認為，特朗普在第一任期期間已對主要貿易夥伴施加巨大壓力，預計第二任期將繼續這一政策傾向。在此背景下，德國專家呼籲加強歐洲團結，提升整體競爭力，減少對美依賴。